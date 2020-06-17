Количество зараженных COVID-19 в Тюмени пошло на спад

Число заболевших в Тюменской области достигло 2382 человек Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Тюменской области коронавирус диагностирован у 52 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Ситуация в регионе улучшается, накануне был зафиксирован 61 заболевший, а 15 июля вирус был выявлен у 73 тюменцев.

«Тюменская область — 52 случая заболевания», — указано в сообщении федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Таким образом, в Тюменской области уже 2382 человека заразились коронавирусом. Подробностей о новых заболевших и очагах заражения пока нет.

URA.RU составило свой прогноз распространения коронавируса и предполагаемым датам отмены карантина в Тюменской области. Это три варианта событий — оптимистичный, стабильный и пессимистичный. На формирование каждого из них влияют несколько факторов. Это прирост количества заболевших, обеспеченность населения тестами на COVID-19 и запас свободных коек в больницах.

Ранее тюменские власти продлили действие режима повышенной готовности по 21 июня включительно.