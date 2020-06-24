В РПЦ назвали нравственным повышение налогов для богатых

Владимир Легойда заявил, что богатые россияне жертвуют церкви больше 15% своих доходов Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Русская православная церковь (РПЦ) оценила решение президента России Владимира Путина о повышении налога на доходы россиян, зарабатывающих более пяти млн рублей в год. Позицию организации озвучил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Такая мера нравственно оправданна, ее можно только приветствовать», — написал Легойда в своемTelegram-канале. По его словам, такая мера поможет преодолеть разрыв между богатыми и бедными. Он подчеркнул, что многие состоятельные люди уже жертвуют Церкви и ее социальным проектам больше 15% своих доходов.

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам заявил, что с 2021 года в стране введут прогрессивную шкалу налогообложения. Так, ставка НДФЛ повысится с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год, но это правило распространится только на ту часть доходов, которая превышает указанный порог. Член Совфеда Анатолий Артамонов назвал такое решение просчитанным. Он не исключил, что Россия может пойти по пути дальнейшего внедрения прогрессивной налоговой шкалы, пишет «Национальная служба новостей».

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