30 июня 2020

Явка на голосовании в Курганской области может приблизиться к 60%

© Служба новостей «URA.RU»
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Подсчёт бюллетеней голосования по поправкам к Конституции на избирательном участке №1242. Екатеринбург
Курган оказался в списке аутсайдеров по явке Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Явка в Курганской области в день голосования по поправкам в Конституцию приблизится к 60%. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Скорее всего, регион сможет подойти к планке в 60%», — заявил собеседник. При этом председатель областной избирательной комиссии Валерий Самокрутов во время брифинга отметил, что для лета явка неплохая. Голосование также проходило в больницах. Но выбор могли сделать только те, кто имеет справку о том, что не заражен коронавирусом.

По данным на 18 часов, явка в Курганской области составила 55,90%, при этом в системе ГАС «Выборы» сообщалось о явке 58,58%. В течение 1 июля в числе главных аутсайдеров по явке был Курган. Низкие показатели в центральном городе региона, по словам источников, обеспокоили губернатора Зауралья Вадима Шумкова. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации проходило с 25 июня по 1 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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