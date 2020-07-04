03 июля 2020
02 июля 2020

В Тюмени после продления карантина растет заболеваемость COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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С начала пандемии в регионе выявлено 3 397 случаев заражения коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюменской области на 4 июля выявлен 81 новый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«81 новый случай заболевания», — передает оперштаб. За сутки выздоровели 54 тюменца.

С начала пандемии в регионе выявлено 3397 случаев заражения коронавирусом. 2 073 пациента выздоровели, умерли 18 человек.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 21 июля. Накануне в регионе выявлено рекордное число заболевших — 85 человек за сутки.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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