В Тюмени после продления карантина растет заболеваемость COVID-19

С начала пандемии в регионе выявлено 3 397 случаев заражения коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области на 4 июля выявлен 81 новый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«81 новый случай заболевания», — передает оперштаб. За сутки выздоровели 54 тюменца.

С начала пандемии в регионе выявлено 3397 случаев заражения коронавирусом. 2 073 пациента выздоровели, умерли 18 человек.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 21 июля. Накануне в регионе выявлено рекордное число заболевших — 85 человек за сутки.