В Тюмени после продления карантина растет заболеваемость COVID-19

С начала пандемии в регионе выявлено 3 397 случаев заражения коронавирусом
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Тюменской области на 4 июля выявлен 81 новый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
«81 новый случай заболевания», — передает оперштаб. За сутки выздоровели 54 тюменца.
С начала пандемии в регионе выявлено 3397 случаев заражения коронавирусом. 2 073 пациента выздоровели, умерли 18 человек.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 21 июля. Накануне в регионе выявлено рекордное число заболевших — 85 человек за сутки.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «