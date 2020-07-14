Курганский губернатор назвал две причины не открывать детсады

Вадим Шумков заявил, что курганские детсады открывать рано Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Детские сады в Курганской области, закрытые из-за пандемии коронавируса, пока продолжат работать в режиме дежурных групп. Об этом губернатор Вадим Шумков сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», объяснив такое решение двумя основными причинами.

«Позиция министерств просвещения и здравоохранения РФ такова: пока детские сады должны работать в формате дежурных групп. И мы этой рекомендации придерживаемся», — заявил Шумков. Он пояснил, что дети могут являться носителями вируса и переносить его бессимптомно: «Есть опасения, что малыши, заражаясь в детском саду, будут передавать заразу взрослым, включая стариков».

Вторая причина в том, что летом во многих детских садах идут ремонтные работы. «Мы, конечно, не сможем открыть детские сады, если рабочие меняют там кровлю или систему отопления», — рассказал губернатор. Он пообещал, что детские сады откроют, как только ситуация позволит это сделать. Он предложил жителям обращаться в администрации муниципалитетов, если они считают, что необходимо открыть больше дежурных групп.

Детские сады в Курганской области сменили график и условия работы в конце марта из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. В учреждениях оставили только малокомплектные группы для детей, родители которых продолжили работать несмотря на режим самоизоляции. В середине мая администрация Кургана заявила, что количество работающих детских садов в областном центре увеличат с 21 до 26.