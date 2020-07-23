Пермские мэры получили задание к выборам

Мэров на местах поручили расставить акценты на проблемах и достижениях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Администрация врио губернатора Пермского края начала собирать информацию о проблемах и достижениях в территориях края. Мэрам на местах дано задание подготовить данные к концу недели, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«Администрация губернатора запросила у муниципалитетов предложения по предвыборной кампании. К 24 июля они должны представить сильные и слабые стороны в муниципалитете, на которых можно сыграть на выборах», — пояснил инсайдер. По другой информации, главы территорий должны дать ответ в срок до 25 июля. Некоторые из них уже отчитались, но кто-то до сих пор тянет с ответом, рассказывает один из собеседников.

Глава Александровского района Светлана Богатырева в беседе с корреспондентом URA.RU подтвердила, что такой запрос из администрации поступил. «Письменного запроса пока не было, но нам из [администрации губернатора] позвонили буквально вчера. Сейчас готовим ответ», — сказала Богатырева. Она добавила, что в муниципалитет будет акцентировать внимание властей на самых болезненных темах: проблемах в здравоохранении, ситуации с COVID-19 и предстоящей подготовке к отопительному сезону.

В пресс-службе губернатора края не ответили на звонок, туда направлен запрос. Выборы губернатора состоятся 13 сентября. На них заявилось 8 кандидатов: Ксения Айтакова от КПРФ, Евгений Козлов от партии «Патриоты России», Андрей Михеев от партии «РОТ Фронт», Александр Репин от «Справедливой России», Олег Постников от «ЛДПР», врио губернатора Дмитрий Махонин, исполнительный директор машзавода им Дзержинского Павел Панков и Филипп Чернышев — все трое в порядке самовыдвижения.