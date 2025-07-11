11 июля 2025

Мэр Соснин проверил комфорт и безопасность для отдыхающих у воды в Перми. Фото

Глава Перми Соснин проверил обустройство пляжей в городе
© Служба новостей «URA.RU»
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Прохладным летом обустроенные пляжи особенно радуют пермяков
Прохладным летом обустроенные пляжи особенно радуют пермяков Фото:

Глава Перми Эдуард Соснин проверил обустройство зон отдыха у воды в городе и обсудил планы дальнейшего благоустройства. В этом сезоне пермякам доступны четыре оборудованных пляжа, где уже обновили инфраструктуру и усилили безопасность. Об итогах проверки чиновник сообщил в своем telegram-канале. 

«Проверил, как организованы места отдыха у воды — насколько там комфортно и безопасно для пермяков. Также в рамках выезда обсудили реализацию будущих проектов благоустройства», — написал Соснин.

В рамках рабочего выезда он посетил правый берег Камы у Коммунального моста и Мотовилихинский пруд, где уже завершены основные работы по благоустройству. На берегу Камы установлены новые скамейки, урны, 16 пляжных кабинок, теневые навесы, лежаки и детская песочница. Инвестор продолжает улучшать территорию: монтируются бассейны, высаживаются цветы и газоны. Также обсуждались единый стиль спасательных постов и мобильное озеленение. Зимой здесь могут появиться каток и новогодний декор.

На Мотовилихинском пруду также обновили инфраструктуру: заменили навесы, лежаки, игровое и спортивное оборудование. Сейчас разрабатывается проект дальнейшего благоустройства, включающий зону тихого отдыха с качелями, пешеходные и спортивные дорожки, а также удобный проход из сада имени Свердлова.

Всего в этом сезоне в Перми подготовлены четыре места отдыха у воды, включая район станции «КамГЭС» и залив реки Сылвы в Новых Лядах. Безопасность обеспечивают более 70 матросов-спасателей, а акваторию Камы патрулирует спасательный катер.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что из 15 официальных пляжей Пермского края лишь четыре соответствуют санитарным нормам и рекомендованы для купания. На этих территориях проводится регулярный контроль качества воды и песка, а безопасность отдыхающих обеспечивают спасатели. Остальные зоны отдыха у воды, несмотря на популярность, не прошли проверку и не рекомендованы для посещения.

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Глава Перми Эдуард Соснин проверил обустройство зон отдыха у воды в городе и обсудил планы дальнейшего благоустройства. В этом сезоне пермякам доступны четыре оборудованных пляжа, где уже обновили инфраструктуру и усилили безопасность. Об итогах проверки чиновник сообщил в своем telegram-канале.  «Проверил, как организованы места отдыха у воды — насколько там комфортно и безопасно для пермяков. Также в рамках выезда обсудили реализацию будущих проектов благоустройства», — написал Соснин. В рамках рабочего выезда он посетил правый берег Камы у Коммунального моста и Мотовилихинский пруд, где уже завершены основные работы по благоустройству. На берегу Камы установлены новые скамейки, урны, 16 пляжных кабинок, теневые навесы, лежаки и детская песочница. Инвестор продолжает улучшать территорию: монтируются бассейны, высаживаются цветы и газоны. Также обсуждались единый стиль спасательных постов и мобильное озеленение. Зимой здесь могут появиться каток и новогодний декор. На Мотовилихинском пруду также обновили инфраструктуру: заменили навесы, лежаки, игровое и спортивное оборудование. Сейчас разрабатывается проект дальнейшего благоустройства, включающий зону тихого отдыха с качелями, пешеходные и спортивные дорожки, а также удобный проход из сада имени Свердлова. Всего в этом сезоне в Перми подготовлены четыре места отдыха у воды, включая район станции «КамГЭС» и залив реки Сылвы в Новых Лядах. Безопасность обеспечивают более 70 матросов-спасателей, а акваторию Камы патрулирует спасательный катер. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что из 15 официальных пляжей Пермского края лишь четыре соответствуют санитарным нормам и рекомендованы для купания. На этих территориях проводится регулярный контроль качества воды и песка, а безопасность отдыхающих обеспечивают спасатели. Остальные зоны отдыха у воды, несмотря на популярность, не прошли проверку и не рекомендованы для посещения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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