Воры в законе, террористы и маньяки: самые известные зеки, сидевшие в пермских колониях

В Пермском крае работает 17 взрослых колоний и одна воспитательная, где сидят несовершеннолетние преступники. Также в регионе расположены шесть следственных изоляторов, куда помещают обвиняемых и находятся осужденные, ожидающие апелляции или этапа в колонию. Из-за большого количества исправительных учреждений в Пермском крае нередко отбывают наказание известные преступники. URA.RU изучило историю сидельцев в пермских колониях. О самых известных политических зеках, ворах в законе, медийных личностях и маньяках, которые сидели в Прикамье — читайте в материале ниже.
Известные зеки, которые когда-либо сидели в Прикамье
Pussy Riot
Одна из участниц скандальной группы Pussy Riot, исполнившей панк-молебен, Мария Алехина отбывала наказание в березниковской ИК-28. Она и еще две участницы группы были осуждены на два года по статье «Хулиганство». В колонии Алехина была недовольна жестоким режимом и даже объявила голодовку, когда во время рассмотрения ее ходатайства об условно-досрочном освобождении. На седьмой день отказа от еды она была помещена в стационар. Чуть позже администрация колонии пошла на встречу осужденной и выполнила ее требования, смягчив условия содержания. Позже Алехину этапировали в Нижегородскую область, а в 2013 году она вышла на свободу по амнистии.
Лжецелитель Григорий Грабовой
Секта «Учение Григория Грабового» и фонд были основаны в 2001 году. Филиалы были основаны в 57 городах страны. Его «ученики» за деньги помогали всем желающим. Скандальную известность Грабовой получил в 2004 году, когда приехал в Беслан. Он обещал родителям, что сможет воскресить их детей, которые погибли при захвате школы. За это просил от 30 до 40 тысяч рублей. Не получив обещанного, родители подали на Грабового в суд. Он отбывал наказание в Ныробе Пермского края, откуда вышел по УДО, отсидев всего половину срока.
Павел Крисевич
Общественный деятель Павел Крисевич известен своими перфомансами. В 2020 году он в образе Иисуса Христа изобразил распятие возле здания ФСБ на Лубянке. В 2021 в робе заключенного забрался в шар из колючей проволоки и стал выкрикивать политические лозунги. Чуть позже Крисевич сымитировал выстрел в голову на Красной площади. За это в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», а суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Некоторое время Крисевич находился в СИЗО-1 в Перми, потом в СИЗО-4 в Кудымкаре. Позже его перевели в колонию Санкт-Петербурга, откуда он освободился 24 января. Находясь в СИЗО, общественник писал заметки, которые впоследствии были опубликованы.
Александра Баязитова
Администраторы telegram-канала «Адские бабки» Александра Баязитова и Ольга Архарова осуждены за вымогательство денег на блок негативных публикаций у топ-менеджера «Промсвязьбанка». Сразу после приговора Баязитова, а позже и Архарова были этапированы в Пермь в СИЗО-5. Находясь в нем, Баязитова жаловалась на ранние подъемы и скудный выбор книг в местной библиотеке. Личные книги осужденной были отняты по прибытии в Пермь. Также она испытывала трудности из-за своих хронических заболеваний. Впоследствии Баязитова вернулась в московский изолятор.
Салман Радуев
Один из самых известных чеченских полевых командиров. В начале первой чеченской кампании был назначен командующим Северо-Восточным фронтом Вооружённых сил Ичкерии. В 1996 во главе боевиков совершил налет на вертолетную базу в Кизляре. Боевики захватили в заложники около 3000 человек в местной больнице, а впоследствии вели бой из села Первомайское.
В период между чеченскими кампаниями командовал «Армией генерала Дудаева». Впоследствии воевал на стороне боевиков против российских войск. Позже Радуеву удавалось успешно скрываться, а силовики неоднократно отчитывались, что ликвидировали его. Задержан Радуев был 12 марта 2000.
Суд назначил ему пожизненное лишение свободы за терроризм и другие преступления, он был отправлен в соликамский «Белый лебедь». В августе 2002 года Радуев был доставлен в колонию. По неподтвержденным данным, террорист ежедневно подвергался избиениям во внутреннем дворике во время прогулок. По словам одного из охранников, беседовавшего со СМИ, избиение Радуева не более чем слухи. «Он был спокойным зеком и отношение к нему было ровно такое же, как и к остальным», — вспоминал охранник. В декабре 2002 террорист был доставлен в больницу с воспалением стенок мелких кровеносных сосудов, а на следующий день скончался.
Вася Бриллиант
Владимир Бабушкин родился в 1928 году, с началом ВОВ он остался за старшего в семье и был вынужден содержать братьев и сестер. Так он начал криминальную карьеру. Впервые Бабушкин попал в колонию в период «Сучьей войны» (Борьба между группами заключенных. Одни были на стороне администраций колоний, другие — на стороне «воров в законе» — прим. ред.) и сразу выбрал сторону воров.
По легенде Васей он представился милиционерам при задержании, а кличку «Бриллиант» унаследовал от сокамерника, который погиб во время «Сучьей войны». Вася Бриллиант считается самым известным и авторитетным вором в законе. Он неукоснительно соблюдал криминальный кодекс и стал рекордсменом по беспрерывному нахождению в колониях (35 лет).
«Белый лебедь» стал последним пристанищем преступника. Гибель Бабушкина окутана тайнами и легендами. По одной из версий, у него случился сердечный приступ, по другой — его забил до смерти некий Сергей Морда, который был сотрудником санпропуска. Похоронен авторитет на кладбище в Соликамске. Какое-то время его могила была без опознавательных знаков, но впоследствии представители криминального мира установили там памятник весом в восемь тонн.
Именитые преступники, сидящие в Прикамье сейчас
Павел Федулев
Один из самых известных рейдеров Свердловской области. Обрел славу и известность еще в 90-е. В 1996 году Федулев был избран депутатом палаты представителей заксобрания Свердловской области. Бизнесмен прославился тем, что был организатором и заказчиком убийств. Он расправлялся со своими конкурентами, а также сотрудниками, которые рискнули перейти на работу к его бизнес-конкурентам или политическим оппонентам. Федулев был фигурантом 18 уголовных дел.
Его арестовали в ноябре 2006 года, когда он был на занятии по танцам. В 2007 году рейдера приговорили к девяти годам, а в 2011 к 20 годам лишения свободы. От пожизненного срока его уберегло только сделка со следствием. В 2024 году Федулев вышел из чусовской колонии. По решению суда ему заменили оставшийся срок с лишения свободы на принудительные работы. Сейчас он в исправительном центре в Соликамске. Работает на предприятии, может свободно передвигаться по городу и даже брать отпуск.
Русский Брейвик
Дмитрий Виноградов осужден за то, что 7 ноября 2012 года пришел на работу и открыл стрельбу по своим коллегам. По одной из версий, мотивом послужил разрыв с девушкой, с которой они вместе работали.
СМИ окрестили Виноградова «русским Брейвиком». Норвежский террорист организовал взрыв в центре Осло. Позже Виноградов заявлял, что он не последователь Брейвика, но прозвище все равно закрепилось. Сейчас он отбывает пожизненное наказание в соликамской колонии «Белый лебедь».
Виталий Бережной
Житель Тюмени так же как и Виноградов отбывает пожизненный срок в «Белом лебеде». Он признан виновным в том, что убил 8-летнюю Настю Муравьеву. Девочка пропала 30 июня 2021 года. Спустя полтора месяца поисков ее тело было найдено на берегу Оброчного озера в зарослях травы. Труп был завернут в несколько пакетов и упакован в коробку. Выяснилось, что Настю изнасиловали и убили в первый же день ее исчезновения. Подозреваемым по делу стал Виталий Бережной. Сначала он дал признательные показания, а потом отказался от своих слов, заявив, что его пытали. Уголовное дело Бережного рассматривала коллегия присяжных, но вердикт не был оглашен. Стало известно, что присяжные нарушили тайну совещательной комнаты, после чего судья взяла самоотвод. Повторное рассмотрение происходило в Москве. После пожизненного приговора Бережной был этапирован в Пермский и край и до сих пор находится в «Белом лебеде».
Маньяк с ЖБИ
Дмитрий Каримов — свердловский убийца, насильник и грабитель. Признан виновным в расправе над семью женщинами. Первое убийство Каримов совершил в ноябре 2005 года. Он напал на 15-летнюю Татьяну Шугаеву, которая прогуляла уроки и отправилась в парк. Каримов попросил школьницу показать детскую железную дорогу, а когда они шли в ее направлении набросился и задушил ее. После этого он украл у девочки телефон, цепочку и 700 рублей. В течение следующих трех месяцев Каримов убил еще шестерых женщин. Нападал на них в разных местах, определенного почерка не имел. Кому-то из жертв представлялся милиционером, кому-то — приезжим. Шесть из семи убийств Каримов совершил в районе Завода железобетонных изделий, за что и получил прозвище «маньяка с ЖБИ».
Маньяка арестовали 22 марта 2006 года. В отличие от большинства преступников он сразу признался в убийствах и подробно рассказал, где и на кого нападал. На суде Каримов не раскаялся в содеянном, весь процесс он сидел молча, спиной к залу и ни разу не взглянул на родственников своих жертв. Сейчас он находится в «Белом лебеде».
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