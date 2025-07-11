11 июля 2025

Пермяка поймали пьяным за рулем мотоблока и конфисковали его транспортное средство

Суд конфисковал мотоблок у нетрезвого водителя-рецидивиста в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пьяным сел за руль мотоблока (архивное фото)
Мужчина пьяным сел за руль мотоблока (архивное фото) Фото:

Жителя Пермского края суд приговорил к обязательным работам и конфисковал его мотоблок за повторное вождение в пьяном виде. Об этом сообщается на странице в соцсети «ВКонтакте» Кочевского районного суда. 

«Кочевский районный суд Пермского края вынес обвинительный приговор местному жителю, который управлял мотоблоком в состоянии алкогольного опьянения. В мае 2025 года мужчину остановили сотрудники ГАИ в селе Пелым, когда он ехал по улицам на мотоблоке с прицепной тележкой», — говорится в сообщении суда.

Как установил суд, это не первое нарушение — ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за вождение в пьяном виде. На этот раз его признали виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В качестве наказания суд назначил подсудимому 250 часов обязательных работ, лишил права управлять транспортными средствами на два года и конфисковал мотоблок в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Пермском крае уже фиксировались аналогичные случаи: в Оханском районе местного жителя также наказали обязательными работами и конфискацией трактора за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Тогда мужчину лишили водительских прав и назначили 300 часов обязательных работ, а его трактор был изъят в доход государства.

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Жителя Пермского края суд приговорил к обязательным работам и конфисковал его мотоблок за повторное вождение в пьяном виде. Об этом сообщается на странице в соцсети «ВКонтакте» Кочевского районного суда.  «Кочевский районный суд Пермского края вынес обвинительный приговор местному жителю, который управлял мотоблоком в состоянии алкогольного опьянения. В мае 2025 года мужчину остановили сотрудники ГАИ в селе Пелым, когда он ехал по улицам на мотоблоке с прицепной тележкой», — говорится в сообщении суда. Как установил суд, это не первое нарушение — ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за вождение в пьяном виде. На этот раз его признали виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В качестве наказания суд назначил подсудимому 250 часов обязательных работ, лишил права управлять транспортными средствами на два года и конфисковал мотоблок в доход государства. Приговор не вступил в законную силу. Ранее в Пермском крае уже фиксировались аналогичные случаи: в Оханском районе местного жителя также наказали обязательными работами и конфискацией трактора за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Тогда мужчину лишили водительских прав и назначили 300 часов обязательных работ, а его трактор был изъят в доход государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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