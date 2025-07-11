В зоне СВО погиб боец из Пермского края Илья Комягин

Военнослужащего проводят в последний путь 12 июля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец из Прикамья Илья Комягин. Об этом сообщила мэрия Кишертского округа.
«На СВО погиб наш земляк Илья Комягин. Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего героя. Скорбим вместе с вами», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с военнослужащим проведут 12 июля в 10:00 в здании Посадского дома досуга. Отпевание намечено на 12:00.
Обстоятельства гибели бойца власти не раскрыли
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