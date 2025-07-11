11 июля 2025

В зоне СВО погиб боец из Пермского края Илья Комягин

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Военнослужащего проводят в последний путь 12 июля
Военнослужащего проводят в последний путь 12 июля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец из Прикамья Илья Комягин. Об этом сообщила мэрия Кишертского округа.

«На СВО погиб наш земляк Илья Комягин. Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего героя. Скорбим вместе с вами», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с военнослужащим проведут 12 июля в 10:00 в здании Посадского дома досуга. Отпевание намечено на 12:00.

Обстоятельства гибели бойца власти не раскрыли
Обстоятельства гибели бойца власти не раскрыли
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В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец из Прикамья Илья Комягин. Об этом сообщила мэрия Кишертского округа. «На СВО погиб наш земляк Илья Комягин. Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего героя. Скорбим вместе с вами», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с военнослужащим проведут 12 июля в 10:00 в здании Посадского дома досуга. Отпевание намечено на 12:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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