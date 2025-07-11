Массовый наплыв зрителей создал километровые заторы на подъездах к аэродрому Фролово, где разворачивается авиафестиваль «Крылья Пармы». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«На подъездах к аэродрому Фролово, где 12 июля проходит масштабное авиашоу „Крылья Пармы“, образовались многокилометровые пробки. Движение на шоссе фактически парализовано — машины стоят в плотных заторах, отдельной полосы для участников мероприятия не предусмотрено», — сообщает корреспондент URA.RU.
Ситуацию усугубляют проблемы со связью — в районе аэродрома интернет работает с перебоями, что осложняет навигацию и координацию. Несмотря на это, поток желающих попасть на авиафестиваль не уменьшается.
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