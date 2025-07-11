11 июля 2025

Пермяки застряли в пробках по пути на авиашоу«Крылья Пармы». Видео

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Авиашоу проходит под Пермью (архивное фото)
Авиашоу проходит под Пермью (архивное фото) Фото:

Массовый наплыв зрителей создал километровые заторы на подъездах к аэродрому Фролово, где разворачивается авиафестиваль «Крылья Пармы». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«На подъездах к аэродрому Фролово, где 12 июля проходит масштабное авиашоу „Крылья Пармы“, образовались многокилометровые пробки. Движение на шоссе фактически парализовано — машины стоят в плотных заторах, отдельной полосы для участников мероприятия не предусмотрено», — сообщает корреспондент URA.RU.

Ситуацию усугубляют проблемы со связью — в районе аэродрома интернет работает с перебоями, что осложняет навигацию и координацию. Несмотря на это, поток желающих попасть на авиафестиваль не уменьшается.

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Массовый наплыв зрителей создал километровые заторы на подъездах к аэродрому Фролово, где разворачивается авиафестиваль «Крылья Пармы». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «На подъездах к аэродрому Фролово, где 12 июля проходит масштабное авиашоу „Крылья Пармы“, образовались многокилометровые пробки. Движение на шоссе фактически парализовано — машины стоят в плотных заторах, отдельной полосы для участников мероприятия не предусмотрено», — сообщает корреспондент URA.RU. Ситуацию усугубляют проблемы со связью — в районе аэродрома интернет работает с перебоями, что осложняет навигацию и координацию. Несмотря на это, поток желающих попасть на авиафестиваль не уменьшается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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