12 июля 2025
11 июля 2025

Пермский медиаменеджер купил сельскую радиостанцию в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Радиостанцию основали порядка 10 лет назад
Радиостанцию основали порядка 10 лет назад Фото:

В Пермском крае сменился владелец местной радиостанции «Радио Прикамье» (ранее — «Протасы FM»), расположенной в поселке Протасы. По данным ЕГРЮЛ, новым учредителем и руководителем ООО «Мастер Марк», владеющего лицензией на вещание, стала Елена Шардакова, замдиректора телеканала «ВЕТТА» по рекламе.

Бывшая владелица и основательница радиостанции Елена Гельфанд подтвердила факт передачи прав и ухода с поста директора. «Я считаю, что проекту нужен новый импульс, и уверена, что у нового владельца есть необходимые ресурсы для развития станции», — пояснила Гельфанд в беседе с изданием «Коммерсант-Прикамье». Сделка по смене собственника состоялась в конце прошлого года.

«Радио Прикамье» работает в эфире уже около десяти лет, охватывая не только поселок Протасы, но и близлежащие территории в радиусе 30 километров, включая Нижние Муллы. По данным бухгалтерской отчетности, в 2024 году выручка ООО «Мастер Марк» составила 114 тысяч рублей, а чистый убыток — 4 тысячи рублей.

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В Пермском крае сменился владелец местной радиостанции «Радио Прикамье» (ранее — «Протасы FM»), расположенной в поселке Протасы. По данным ЕГРЮЛ, новым учредителем и руководителем ООО «Мастер Марк», владеющего лицензией на вещание, стала Елена Шардакова, замдиректора телеканала «ВЕТТА» по рекламе. Бывшая владелица и основательница радиостанции Елена Гельфанд подтвердила факт передачи прав и ухода с поста директора. «Я считаю, что проекту нужен новый импульс, и уверена, что у нового владельца есть необходимые ресурсы для развития станции», — пояснила Гельфанд в беседе с изданием «Коммерсант-Прикамье». Сделка по смене собственника состоялась в конце прошлого года. «Радио Прикамье» работает в эфире уже около десяти лет, охватывая не только поселок Протасы, но и близлежащие территории в радиусе 30 километров, включая Нижние Муллы. По данным бухгалтерской отчетности, в 2024 году выручка ООО «Мастер Марк» составила 114 тысяч рублей, а чистый убыток — 4 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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