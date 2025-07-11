Клещи наступают: в Пермском крае число укушенных паразитами выросло до 23,5 тысячи

По данным на 10 июля, Пермь, Пермский округ и Краснокамск вошли в число лидеров по числу укусов клещей. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
«Лидирующие позиции в этом году занимают Пермский район (3399 обращений), Пермь (2587), Краснокамск (1599), Добрянка (1451), Березники (1148) и Соликамский округ (952)», — указано на сайте ведомства. Число пострадавших превысило 23,5 тысячи человек. Из них — 3 981 ребенок.
Согласно результатам анализа, наибольшее количество укусов зафиксировано в лесных массивах, на дачных участках, а также на прилегающих к жилым домам территориях. Исследования показали, свыше половины клещей являются носителями опасных инфекций: боррелиоз выявлен у 53% экземпляров, эрлихиоз — у 3%, клещевой энцефалит — у 1,5%, анаплазмоз — у 0,8%.
URA.RU уже писало, что в крае сохранение активности паразитов прогнозируется вплоть до ноября. Главная причина этого — увеличение популяции лугового клеща, который сравнительно недавно стал активно плодиться в регионе.
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