Названы регионы, где чаще всего рождаются двойни

Чаще всего близнецов рожают в Москве, сообщили в Росстате Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Чаще всего близнецы рождаются в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Всего за прошлый год в России двойняшек родили 18 409 женщин. Об этом сообщается в отчете Росстата.

«Лидером стала Москва, где было зафиксировано 1833 родов с двойней. Далее следуют Санкт-Петербург (965 родов) и Московская область (878)», — пишет «Ридус» со ссылкой на данные отчета. Далее в рейтинге идут Краснодарский край (752), Свердловская (694) и Тюменская (597) области, Республика Башкортостан (537), Татарстан (527), Челябинская (481) и Ростовская (461) области.

Также прошлом году в России было 242 случая родов с тройнями. Еще пять россиянок за одну беременность выносили более трех детей.