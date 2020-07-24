Названы регионы, где чаще всего рождаются двойни

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Митинг против закрытия железной дороги. Пермь, воздушные шарики, близнецы, дети
Чаще всего близнецов рожают в Москве, сообщили в Росстате Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Чаще всего близнецы рождаются в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Всего за прошлый год в России двойняшек родили 18 409 женщин. Об этом сообщается в отчете Росстата.

«Лидером стала Москва, где было зафиксировано 1833 родов с двойней. Далее следуют Санкт-Петербург (965 родов) и Московская область (878)», — пишет «Ридус» со ссылкой на данные отчета. Далее в рейтинге идут Краснодарский край (752), Свердловская (694) и Тюменская (597) области, Республика Башкортостан (537), Татарстан (527), Челябинская (481) и Ростовская (461) области.

Также прошлом году в России было 242 случая родов с тройнями. Еще пять россиянок за одну беременность выносили более трех детей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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