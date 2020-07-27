Выборы в тобольскую гордуму пройдут 13 сентября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) кандидата на место депутата городской думы, единоросса Артура Погана обвинили в браконьерстве. И припомнили административные дела, связанные с его деятельностью как директора управляющей компании «ЖилГрад». Фотографии с охоты опубликовал на своей странице в соцсети «В Контакте» местный оппозиционер, выступающий анонимно под ником «Злой тоболяк».

«Любительское рыболовство с использованием сетей в Сибири недавно, вроде как, разрешили. Но на одном из фото видно, как кандидат держит в руках две огромные щуки! А по действующим нормам суточная норма улова вылова рыбы на человека составляет 5 кг. Здесь же даже чисто визуально больше! И куда смотрит рыбнадзор?», — отмечает он. На приведенных фото Алексей Поган позирует не только с щуками, но также с убитыми кабаном и утками.

Также Артуру Погану припомнили самовольное повышение тарифа на содержание жилого помещения в своей УК «ЖилГрад» в поселке Менделеево, от территории которого заявляется в депутаты. За это в 2017 году он был оштрафован на 25 тыс. рублей. В том же году он был привлечен к дисциплинарной ответственности за то, что управляющая компания без согласия жильцов вложила деньги от продажи старых лифтов на косметический ремонт дома.

Как передают инсайдеры URA.RU, опубликованный на Артура Погана компромат мог стать отголоском предвыборного скандала в 2015 году. «Тогда он пытался попасть в гордуму VI созыва. На этом фоне у него произошел конфликт с тогда действующим депутатом Александром Антоненко, который сорвался и вроде как избил его соратника», — отмечает источник. Ни один из участников конфликта в результате депутатом не стал. Александр Антоненко сейчас известен как председатель тобольской федерации бокса.

Получить комментарий у самого Артура Погана не получилось — в приемной его управляющей компании сообщили, что директор отсутствует на месте. В личных сообщениях соцсети «ВКонтакте» он также не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что ранее в Тобольске началась предвыборная война компроматов. В сети появились компрометирующие фото кандидата в депутаты гордумы Тобольска Алексея Жарновского времен его студенчества. Выборы в городскую думу VII созыва пройдут 13 сентября в Единый день голосования.