Салехард отпразднует День города очно, рассчитывают в мэрии Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэрия Салехарда призвала городских бизнесменов готовиться к празднованию Дня города, которое назначено на 12 сентября. Глава столицы ЯНАО Алексей Титовский допустил, что к этому времени карантин по коронавирусу будет снят. Об этом шла речь на совещании мэра с предпринимателями, сообщили в пресс-службе администрации Салехарда.

Во встрече с Титовским, которая прошла в формате видео-конференц-связи, приняли участие более 20 представителей местного бизнеса. В ходе разговора градоначальник напомнил, что 12 сентября состоится День Салехарда, и пригласил предпринимателей подключиться к его подготовке. Среди прочего, Титовский указал на вероятное очное празднование, пообещав предоставить коммерсантам площадки для выставление продукции.

«Надеюсь, что к сентябрю закончится режим повышенной готовности. Чуть позже мы предложим вам определенные площадки, где смогут выставить свою продукцию представители сферы торговли», — сказал Титовский. В Салехарде на протяжении нескольких недель фиксируется положительная динамика выздоровления от COVID-19. Количество тех, кто пошел на поправку превышает в сутки количество заболевших. Эта тенденция дает властям повод задуматься о праздновании Дня города в очном формате на улице с соблюдением мер осторожности.

Между тем, на сегодняшний день ЯНАО пока далек от полного снятия карантина. Уже больше месяца коронавирусом ежедневно заражаются свыше 100 ямальцев в день. Общее число инфицированных перевалило за 10,6 тысячи человек. Коэффициент распространения вируса (Rt) в ЯНАО уже долгое время равен 1,01. Из-за этого окружные власти пока не могут перейти ко второму этапу отмены ограничений. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для этого коэффициент должен быть не выше 0,8 в течение четырех дней.

В данный момент в ЯНАО идет первый этап снятия карантина. Проведение массовых мероприятий в регионе по-прежнему запрещено. 28 июля окружное правительство ослабило карантин, разрешив ямальцам посещать спортзалы и бассейны. Режим ограничений, согласно последнему постановлению властей, продлится до 15 августа.