Тюменцы недосчитались 600 метров отремонтированной дороги

Жители тюменского села Усово недосчитались пятой части отремонтированной дороги. Информацию об этом в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте» опубликовал родственник местной жительницы. Из обещанных трех километров новой асфальтированной дороги было уложено на 600 метров меньше, заявил автор сообщения. Власти пока не прокомментировали эту инфомрацию.
«Когда делали замер на автомобиле получилось только 2,4 километра. Вопрос: если действительно должно быть 3 километра дороги то, где оставшиеся 600 метров полотна?» — интересуется Тюменец.
В комментариях к публикации пользователи рассказали, что в данном районе это не единственная проблемная дорога. «Автор еще со Сладково на Никулино дорогу видимо не видел», — пишет Игорь Кривцов. «Вы в Задонку заедьте. Люди уже какой год просят дорогу 7 километров болота. Первые 4 километра они сделали, щебнем засыпали, и тишина», — рассказывает Андрей Крамер.
Заместитель главы Сладковского района (к которому относится село Усово) Сергей Цуканов сообщил URA.RU, что администрация района за данный участок дороги ответственности не несет. Дозвониться до Управления автомобильных дорог Тюменской области корреспонденту не удалось. Туда был направлен письменный запрос.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области будет урезан бюджет. В первую очередь под ножницы попадет финансирование строительства трасс, мостов и дорог.
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