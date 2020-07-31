Не вошедшие в Конституцию поправки пройдут новый отбор

Поправки, не вошедшие в Конституцию, все равно превратятся в законы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Не вошедшие в Конституцию поправки будут рассматриваться правительством РФ для изменения действующего законодательства после того, как пройдут отбор. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с прессой ответил URA.RU, что специалистам предстоит решить, какие инициативы действительно важны для государства.

«[Правительство будет выбирать нужные предложения] по принципу наибольшей целесообразности и актуальности. Специалисты, юристы будут работать, анализировать, что действительно важно, а что нет, насколько соответствует целям развития», — ответил Дмитрий Песков на вопрос URA.RU.

В период подготовки к изменению Конституции в рабочую группу и в комитет Госдумы по госстроительству поступило на рассмотрение около 900 поправок. Но в Основной закон попали только 206. 31 июля президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря представить идеи по изменениям в законодательство, которые поступили в рабочую группу по Конституции, но не были внесены в ее новый вариант.

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