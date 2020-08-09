МИД Белоруссии: что ждет задержанных российских журналистов

По словам Анатолия Глаза, журналисты «Дождя» находятся в РУВД Минска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

Задержанные в Минске журналисты телеканала «Дождь» должны покинуть Белоруссию. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

По его словам, журналисты находятся в РУВД Минска. «Будут приняты решения о мере ответственности [журналистов] в соответствии с законодательством. Учитывая, что они иностранцы, скорее всего, их попросят покинуть территорию Беларуси», — цитирует ТАСС Глаза.

Ранее Союз журналистов России потребовал у властей Белоруссии объяснить причины задержания журналистов, сообщает издание «Взгляд». Телеканал «Дождь» в своем telegram-канале сообщил, что в Белоруссии неизвестные задержали журналистов и оператора издания. Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико Мария Колесникова рассказала «Дождю», что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

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