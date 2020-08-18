Курганские родители назвали новую реформу образования дурдомом

Родители остались недовольны сертификатами на дополнительное образование ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана недовольны новой системой сертификатов для бесплатного посещения кружков. Им приходится отказываться от дополнительных занятий. Об этом они сообщили в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган».

«Хочется сказать про систему сертификатов 45.навигатор.дети. Ребят, это дурдом или сырая недоработка», — рассказал анонимный родитель. На специальном сайте дети от 5 до 18 лет могут получить сертификаты, чтобы оплатить обучение в кружках. Сумму сертификата определяют муниципальные власти.

Родитель заметил, что из-за нововведения ребенка можно записать только в один бесплатный кружок, а сертификаты не всегда покрывают стоимость секции. При этом внести недостающую сумму нельзя.

Другие курганцы, столкнувшиеся с похожими проблемами, поддержали родителя в комментариях. На пост обратил внимание и работник дополнительного образования. «Вы не представляете, для нас какой это дурдом. <…> А нас утопили в бумажной волоките», — написала пользователь Татьяна Садовникова.

На момент написания новости связаться с представителями областного департамента образования и науки не удалось. В департамент информационной и внутренней политики были направлены вопросы по данной теме.

Сертификаты начнут действовать с 1 сентября в Кургане, Шадринске и 14 районах. С 1 января эту поддержку получат остальные районы области. Система уже действует в 42 субъектах РФ.

Обновлено в 19:15:

«Количество кружков (программ) по сертификату не ограничено. Ограничение связано лишь с размером номинала», — объяснили URA.RU в пресс-службе правительства. Представители власти добавили, что второй кружок можно посещать за собственные деньги, и остаются бесплатные секции в муниципалитетах.