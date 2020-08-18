Коллекторы устроили ямальцу травлю из-за долга в 18 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Многодетный отец из Ноябрьска (ЯНАО), задолжавший по кредиту 18 тысяч рублей, столкнулся с агрессивным давлением коллекторов. Мужчине угрожали изуродовать и убить сыновей, однако полиция отказалась возбуждать уголовное дело. Ситуацию под контроль взяла окружная прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.

Конфликт с коллекторами возник у мужчины после того, как он просрочил платеж по кредиту в микрофинансовой организации. Из-за 18 тысяч рублей ему начали поступать угрозы в адрес членов его семьи. Коллекторы обещали отобрать у матери должника квартиру, саму женщину сбросить с окна, а затем расправиться с его детьми, которых у мужчины пятеро. Потерпевший написал заявление в отделение МВД по Ноябрьску, однако в возбуждении дела ему отказали.

Прокуратура провела по этому факту проверку и сочла решение об отказе незаконным. «Изучение материалов в прокуратуре показало, что все необходимые меры для объективного рассмотрения сообщения о преступлении не приняты. Лица, звонившие с угрозами, не установлены, надлежащая правовая оценка их действиям не дана», — рассказали в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Прокуратура Ноябрьска отменила решение полицейских. Прокуроры продолжают контроль над ходом дополнительной проверки.