Сын главы свердловского МЧС избежал наказания за сутенерство

Сын начальника МЧС по Свердловской области Виктора Теряева, Виталий Теряев смог избежать судимости за организацию занятий проституцией в Тюмени. Это первый в городе случай, когда обвиняемый по такой статье отделался штрафом.
«Уголовное дело прекращено судом в связи с назначением ему (Виталию Теряеву) судебного штрафа в размере 80 тысяч рублей», — цитирует объяснение прокуратуры портал 72.ru. Сын начальника МЧС стал единственным человеком в Тюмени, чье дело по статье «Организация занятия проституцией» было прекращено. В связи с прекращением дела по закону Теряев не считается судимым.
Дело против напарника мужчины суд еще рассматривает. Ранее тюменские суды выносили обвиняемым по аналогичной статье приговоры, а не штрафы, сообщают СМИ. В прокуратуре Тюменской области пообещали прокомментировать ситуацию URA.RU в понедельник.
На время расследования сын главы свердловского МЧС не попал в СИЗО. Теряева отпустили под подписку о невыезде.
Виталий Теряев прописан в Тюмени. В 2014 году он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в сфере такси. Летом 2019 года молодого человека поймали на том, что он находил в интернете девушек, готовых стать проститутками и развозил их по саунам. С каждого клиента Теряев брал по три тысячи рублей.
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