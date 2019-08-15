Суд отпустил сына главы свердловского МЧС, заподозренного в вовлечении в проституцию

Арестованные находятся под подпиской о невыезде Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени под подписку о невыезде выпустили предполагаемого сына главы свердловского МЧС Виталия Теряева. Мужчину подозревают в вовлечении девушек в занятие проституцией. Информацию об этом, не называя имени обвиняемого, подтвердили в УМВД по Тюменской области.

«На время расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщало «URA.RU», на прошлой неделе в Тюмени с поличным были задержаны двое мужчин, подозреваемых в вовлечении в занятие проституцией. На портале 72.ру появилась информация о том, что один из них — Виталий Теряев, сын главы управления МЧС по Свердловской области Виктора Теряева. В свердловском ГУ МЧС от комментариев по данному вопросу отказались. В УМВД по Тюменской области не стали раскрывать имена задержанных, ссылаясь на закон о персональных данных.

По информации из открытых источников Виталий Теряев, прописанный в Тюмени, в 2014 году зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в сфере оказания услуг такси. Операции по его счетам были приостановлены 28 февраля, данных о причине в государственных реестрах нет.