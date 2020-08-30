Курганской области выделят 181 млн рублей на еду для школьников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганская область получит из федерального бюджета 181 млн рублей на организацию горячего питания школьников. Об этом директор регионального департамента образования Андрей Кочеров заявил на внеочередном заседании областной думы, передает корреспондент URA.RU.

«Горячим питанием будет обеспечено порядка 44 тысяч человек. Заключено соглашение с Министерством просвещения РФ, согласно которому на 2020 год нам предоставлена субсидия в размере 181 млн рублей», — рассказал Кочеров. По его словам, этих денег достаточно, чтобы обеспечить едой всех школьников с 1 по 4 классы до декабря включительно: «Это порядка 57 рублей 90 копеек на одного учащегося в один день. В принципе, сумма для организации горячего питания достаточная».

Обеспечить горячим питанием всех школьников младших классов предложил президент РФ Владимир Путин, выступая в Федеральном собрании с ежегодным посланием. В июне стало известно, что правительство России направит на это 22 млрд рублей. В Курганской области с этого года будут бесплатно кормить младшеклассников в 328 школах. При этом продукты, используемые для приготовления еды, преимущественно должны производиться в Зауралье.