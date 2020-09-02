В регионах РФ отремонтируют 110 км автодорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российские регионы получат 4,95 млрд рублей на ремонт и строительство дорог в текущем году. Распоряжение уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Средства будут использованы не только на ремонтные работы, но и на строительство новых участков дорог», — отмечают в правительстве.

В числе получателей трансфертов — республики Башкортостан, Марий Эл, Тыва и Северная Осетия — Алания, Волгоградская, Вологодская, Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Тамбовская, Тюменская и Челябинская области, Ненецкий автономный округ и Хабаровский край. Планируется, что уже в этом году отремонтируют 110 км магистралей, закончат строительство дороги в Мурманской области, а также ускорят реконструкцию туннеля в Северной Осетии.

В начале лета в России разработали национальный стандарт по летнему содержанию дорог, который включает в себя три уровня ремонта. Так, к допустимому уровню относятся дороги, которые соответствуют минимальным требованиям, указанным в межгосударственном стандарте от 2014 года и российском стандарте о безопасности движения от 2017-го. Для среднего и высокого, как отмечается, установлены более жесткие требования.

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