В России разработали новый стандарт ремонта дорог

В России разработали национальный стандарт по летнему содержанию дорог, который включает в себя три уровня ремонта. Об этом журналистам рассказал председатель профильного технического комитета при Росстандарте Николай Быстров.
«Новый ГОСТ впервые объединил и подробно описал все нюансы летнего содержания дорог. Документ также четко установил три уровня обслуживания трасс: высокий, средний и допустимый», — пишет газета «Известия» со ссылкой на собеседника.
Так, к допустимому уровню относятся дороги, которые соответствуют минимальным требованиям, указанным в межгосударственном стандарте от 2014 года и российском стандарте о безопасности движения от 2017-го. Для среднего и высокого, как отмечается, установлены более жесткие требования. Так, при среднем уровне обслуживания трасс запрещено вводить временные ограничения или полностью прекращать движение. Исключения — ДТП или ЧС. Высокий уровень не допускает снижения скорости машин относительно значений, разрешенных правилами дорожного движения. Также недопустимы трещины и колейность на дороге.
Требуемый уровень содержания трассы будет назначаться ее владельцем. Такая система позволит эксплуатантам выбрать режим обслуживания в зависимости от объемов финансирования. «А автомобилисты будут уверены, что любая дорога будет пусть не идеального, но приемлемого качества», — добавил Быстров, добавив, что в ГОСТе также прописаны требования для всех конструктивных элементов — дорожному покрытию, обочинам, тротуарам и т. д.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.