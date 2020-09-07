07 сентября 2020

В регионах проверят «коронавирусные» выплаты врачам

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, пробирка, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Счетная палата проверит эффективность коронавирусных выплат медработникам в регионах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Счетная палата РФ совместно с контрольно-счетными органами регионов проверит эффективность оказания финансовой поддержки медикам, которые работают с больными коронавирусом. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В августе 2020 года Счетная палата дополнила план проверок еще одним контрольным мероприятием, направленным на оценку эффективности оказания финансовой поддержки медицинским работникам, которые помогали гражданам с коронавирусной инфекцией», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее, как напоминает RT, премьер-министр России Михаил Мишустин выделил 5 млрд рублей, которые пойдут на новые стимулирующие выплаты работников, участвующих в борьбе с пандемией. Пособия получат люди, работающие в структурах Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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