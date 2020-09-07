В регионах проверят «коронавирусные» выплаты врачам

Счетная палата РФ совместно с контрольно-счетными органами регионов проверит эффективность оказания финансовой поддержки медикам, которые работают с больными коронавирусом. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«В августе 2020 года Счетная палата дополнила план проверок еще одним контрольным мероприятием, направленным на оценку эффективности оказания финансовой поддержки медицинским работникам, которые помогали гражданам с коронавирусной инфекцией», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ранее, как напоминает RT, премьер-министр России Михаил Мишустин выделил 5 млрд рублей, которые пойдут на новые стимулирующие выплаты работников, участвующих в борьбе с пандемией. Пособия получат люди, работающие в структурах Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН.
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