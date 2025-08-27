Гарантии безопасности и позиция РФ в переговорах: главные заявления Пескова 27 августа

Россия считает вопрос гарантий безопасности одной из ключевых тем в контексте урегулирования конфликта на Украине, однако публичное обсуждение этой темы контрпродуктивно. При этом Москва и Киев продолжают находиться в постоянном контакте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле с журналистами.
Помимо украинской повестки, Песков рассказал о графике Владимира Путина: в Кремле пройдет открытое совещание с правительством, а также закрытые встречи. Также обсуждаются перспективы встречи Путина с Ильхамом Алиевым на полях ШОС, график которой еще формируется. Эти и другие заявления представителя Кремля — в материале URA.RU.
График Путина: совещание с правительством и подготовка к ВЭФ
Владимир Путин проведет в Кремле очное совещание с членами Правительства РФ, в котором примут участие ряд министров. Как сообщил Дмитрий Песков, совещание пройдет в открытом режиме и будет посвящено обсуждению текущих вопросов. «Традиционно будут обсуждаться актуальные темы, значимые для работы правительства», — отметил пресс-секретарь.
Кроме того, в течение дня запланированы закрытые рабочие встречи, детали которых не разглашаются. Песков также подчеркнул, что Путин активно готовится к Восточному экономическому форуму (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 4–5 сентября 2025 года. Ключевым событием станет пленарное заседание 5 сентября. Подготовка к форуму идет полным ходом.
Какие гарантии безопасности готова принять Россия
На вопрос о том, на какие гарантии безопасности согласится Россия и что она сама может предложить, Песков отметил, что это одна из ключевых тем в контексте поиска путей урегулирования конфликта. «Эта тема всегда фигурирует в повестке дня», — сказал он, но подчеркнул, что публичное обсуждение таких вопросов контрпродуктивно. «Мы не хотели бы вести разговор на эту тему в публичном формате, это неполезно для общей результативности», — пояснил пресс-секретарь, призвав сосредоточиться на непубличной работе для достижения реальных результатов.
Заявление Лукашенко о возможном ударе по Банковой: позиция Кремля
На вопрос о заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко, который сообщил, что Владимиру Путину предлагали нанести удар по Банковой (резиденции президента Украины), но он отказался, Песков воздержался от комментариев. «Я бы эту часть высказывания Лукашенко оставил без комментариев», — заявил пресс-секретарь. Он подчеркнул, что президент Путин всегда занимает «решительную, продуманную и ответственную позицию». Песков добавил, что российские вооруженные силы наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям, и эта позиция остается неизменной. «Эта линия президента сохраняется и будет сохраняться впредь», — заверил он.
Переговоры по Украине: уровень представителей и судьба переговорных групп
Журналисты поинтересовались, о каком уровне представителей шла речь, когда Путин и президент США Дональд Трамп обсуждали возможность повышения статуса участников переговоров по Украине, а также о судьбе переговорной группы и перспективах новых встреч в Стамбуле. Песков уточнил, что руководители переговорных групп России и Украины находятся в постоянном контакте, но точных сроков новых встреч пока нет. «Эта работа продолжается и должна продолжаться, так как любые контакты на высоком и высшем уровне требуют тщательной подготовки для достижения результата», — отметил он.
Песков подчеркнул, что Россия сохраняет настрой на урегулирование конфликта предпочтительно мирными средствами, но для этого необходима взаимность со стороны Украины. «Мы высоко ценим посреднические и миротворческие усилия президента США. Эти усилия важны и способны помочь урегулировать сложный, давний и не нами спровоцированный конфликт», — добавил пресс-секретарь, выразив надежду на продолжение этих усилий.
Переговоры на Аляске
На вопрос о заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который отметил, что Россия на переговорах в Аляске проявила готовность к компромиссам, Песков ответил, что встреча президентов Путина и Трампа 15 августа 2025 года была «содержательной, конструктивной, полезной и нужной». «Мы высоко оцениваем результативность этого разговора», — сказал он, отметив, что обсуждались вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине.
Однако Песков подчеркнул, что говорить о деталях в отрыве от общего контекста и в публичном формате нецелесообразно. «Работа должна вестись вне публичного пространства, только так можно достичь результата», — пояснил он.
Европейские миротворцы
Отвечая на вопрос о европейских и третьих странах в качестве миротворцев и гарантов безопасности для Украины, Песков выразил негативное отношение Кремля. «Не существует европейских военных, есть военные конкретных стран, большинство из которых — члены НАТО. Продвижение военной инфраструктуры НАТО является одной из первопричин сложившейся конфликтной ситуации», — заявил он. По его словам, присутствие натовских сил под любым флагом, включая флаги ЕС или отдельных стран, не изменит негативного восприятия Москвой.
Контакты с США по визиту Путина в Китай
Журналисты спросили, были ли контакты с США относительно визита Владимира Путина в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине 31 августа — 1 сентября 2025 года, и планирует ли Дональд Трамп посетить это мероприятие. Песков посоветовал уточнять информацию о возможном визите Трампа в Белом доме. Он также отметил, что контакты с американской стороной продолжаются, но не уточнил их деталей.
Встреча с президентом Азербайджана на полях ШОС
На вопрос корреспондента URA.RU о возможной встрече Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита ШОС и перспективах нормализации отношений с Баку Песков ответил, что график двусторонних встреч находится в стадии подготовки. «Его предстоит вписать в общий контекст мероприятий, после финализации мы проинформируем», — сказал он. Песков подчеркнул, что Кремль высоко оценивает перспективы нормализации отношений с Азербайджаном, но конкретные детали встреч будут объявлены позже.
