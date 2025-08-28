Сразу в трети регионов России подешевело вторичное жилье

Средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья снизилась во втором квартале 2025 года сразу в 27 регионах России. Наиболее заметное удешевление зафиксировано в Калужской и Мурманской областях.
«Сильнее всего — в Калужской и Мурманской областях, а также в Краснодарском крае. В списке также Магаданская и Тверская области. Недоступность рыночной ипотеки вынуждает продавцов снижать стоимость, чтобы сделать свое предложение более конкурентным и ускорить продажу», — сообщает газета «Известия».
Дополнительно отмечается рост интереса покупателей к новостройкам. По данным исследования, объем предложения квартир на вторичном рынке увеличился примерно на 20%.
Ранее после снижения ключевой ставки Центробанка до 18% в 2025 году на рынке вторичного жилья отмечался рост спроса на 15–20%, что, по оценкам экспертов, могло привести к увеличению цен до 10%. Однако высокие ипотечные ставки и существенные переплаты по кредитам ограничили доступность рынка для большинства покупателей, что впоследствии вынудило продавцов корректировать стоимость квартир и предлагать скидки для ускорения сделок.
