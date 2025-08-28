Пугачева может лишится права на товарный знак «Алла Борисовна»

Алла Пугачева может лишиться эксклюзивных прав на товарный знак «Алла Борисовна» в 2026 году. Об этом сообщил юрист Борис Герасин.
«Кто-то из участников рынка сможет подать заявку на данный товарный знак, но вероятность регистрации не очень высокая», — сказано в сообщении. Кроме того, Герасин отметил, что если обратиться к представителю среднего поколения со словами «Алла Борисовна», то, с большой долей вероятности, у него возникнет ассоциация с певицей Аллой Пугачевой.
Эксперт также добавил, что даже в случае подачи новой заявки на торговую марку «Алла Борисовна» Роспатент должен будет учитывать степень узнаваемости и связь бренда с конкретной персоной. Законодательство о товарных знаках предусматривает отказ в регистрации обозначений, которые могут ввести в заблуждение потребителей относительно связи товара с известной личностью.
