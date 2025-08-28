Пугачева может лишится права на товарный знак «Алла Борисовна»

Юрист Герасин: Пугачева лишится права на товарный знак «Алла Борисовна»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пугачева может потерять свой бренд в 2026 году
Пугачева может потерять свой бренд в 2026 году Фото:

Алла Пугачева может лишиться эксклюзивных прав на товарный знак «Алла Борисовна» в 2026 году. Об этом сообщил юрист Борис Герасин.

«Кто-то из участников рынка сможет подать заявку на данный товарный знак, но вероятность регистрации не очень высокая», — сказано в сообщении. Кроме того, Герасин отметил, что если обратиться к представителю среднего поколения со словами «Алла Борисовна», то, с большой долей вероятности, у него возникнет ассоциация с певицей Аллой Пугачевой.

Эксперт также добавил, что даже в случае подачи новой заявки на торговую марку «Алла Борисовна» Роспатент должен будет учитывать степень узнаваемости и связь бренда с конкретной персоной. Законодательство о товарных знаках предусматривает отказ в регистрации обозначений, которые могут ввести в заблуждение потребителей относительно связи товара с известной личностью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Алла Пугачева может лишиться эксклюзивных прав на товарный знак «Алла Борисовна» в 2026 году. Об этом сообщил юрист Борис Герасин. «Кто-то из участников рынка сможет подать заявку на данный товарный знак, но вероятность регистрации не очень высокая», — сказано в сообщении. Кроме того, Герасин отметил, что если обратиться к представителю среднего поколения со словами «Алла Борисовна», то, с большой долей вероятности, у него возникнет ассоциация с певицей Аллой Пугачевой. Эксперт также добавил, что даже в случае подачи новой заявки на торговую марку «Алла Борисовна» Роспатент должен будет учитывать степень узнаваемости и связь бренда с конкретной персоной. Законодательство о товарных знаках предусматривает отказ в регистрации обозначений, которые могут ввести в заблуждение потребителей относительно связи товара с известной личностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...