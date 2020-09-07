07 сентября 2020
06 сентября 2020
05 сентября 2020

В магазинах крупного мясного холдинга Тюмени нашли нарушения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кухня КМНС. Сургут, мясо, национальная кухня, сырая оленина, строгонина
Часть мяса в магазине хранили неверно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В сети магазинов тюменского крупнейшего свиноводческого холдинга «Согласие» региональное управление Роспотребнадзора нашло множество нарушений. У продавцов сети не оказалось анализов на носительство разного рода бактерий, в том числе туберкулеза. Также у части коллектива нет необходимых прививок, а продукты реализовывали с нарушениями. Результаты опубликованы на сайте Генпрокуратуры РФ.

«На работу в магазин ООО „Согласие“ приняты сотрудники, в личных медицинских книжках которых отсутствуют результаты лабораторных исследований на бактерионосительство, обследование на туберкулез», — сообщается в результатах проверок. Также выяснилось, что сотрудники магазинов не ставят профилактических прививок против дифтерии, гриппа, кори, гепатита, а значит, могут стать их переносчиками.

В ряде магазинов контролеры обнаружили нарушения правил хранения мяса. В одном из них колбаски «Гриль» хранили при температуре -12 градусов вместо -18, из-за чего образовалась наледь. В другом магазине обнаружили 58 кг мяса свинины, хранящегося без маркировки с указанием условий хранения. Также в части торговых точек отсутствует необходимое оборудование — полки, несколько весов (готовую продукцию взвешивали на тех же, что и сырое мясо), ножи и доски. В одном из магазинов дезинфицирующую жидкость хранили на полу, что запрещено правилами.

В холдинг «Согласие» агентством направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что в колбасе Ишимского мясокомбината выявили опасное вещество.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...