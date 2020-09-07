Украшения и наушники под запретом не только для вахтовиков, но и для приезжего руководства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудникам ямальской ООО «Газпром добыча Надым», «дочки» ПАО «Газпром», запретили ношение колец и браслетов. Скан приказа по предприятию был опубликован в местных группах социальных сетей.

Из документа следует, что под запретом из соображений безопасности оказались не только украшения, но и наушники, как проводные, так и беспроводные. «Запрет распространяется на период нахождения работника на рабочем месте, включая время технологических перерывов, в том числе при нахождении на территории всех производственных отделов филиалов, а также во время нахождения на вахте, включая дни заезда и выезда (перевахтовки)», — гласит текст приказа.

Правила касаются не только рабочих-вахтовиков. Ношение украшений и использование наушников запрещается также специалистам и руководителям, приезжающим на производственные объекты в командировку или с иными целями.

В приказе говорится, что мера введена в целях безопасности труда работников. Кроме того, соблюдение установленных правил должно формировать у сотрудников предприятия «культуру производственной безопасности».

В ООО «Газпром добыча Надым» подтвердили подлинность документа. По словам представителей предприятия, приказ был утвержден весной этого года.

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Фото: «ВКонтакте», группа «Злой Ямал»