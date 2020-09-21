В Курганской области сменился сценарий пандемии коронавируса

Всего в регионе коронавирус обнаружили у 30 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 22 сентября подтвердились 30 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Число новых случаев заражения в области растет второй день подряд.

«На 22 сентября в Курганской области лабораторно подтверждены 30 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 18 зараженных обнаружили в Кургане, остальных — в Белозерском, Варгашинском, Кетовском, Щучанском районах, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах.

В регионе с начала пандемии выявили 3583 больных коронавирусом, из них выздоровел 2850 человек, 22 — скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

Обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19 ввели в Курганской области 15 июня. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.