Россиянам рассказали, как дешево съездить на море до конца года

Билеты на пассажирские поезда, следующие на российские курорты, можно будет купить по цене от 999 рублей. Об этом сообщили в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).
«В рамках акции „Бархатный сезон“ при покупке билетов до 24 декабря 2020 действуют специальные цены — от 999 рублей», — приводит РИА «Новости» сообщение компании. Однако такие скидки будут действовать только при покупке билетов на верхние полки в купе.
На верхние полки плацкарта можно купить билеты со скидкой 40%. Предложение компании действует с 1 октября. Эти скидки не объединяются с другими льготными тарифами.
Скидка действует на билеты в Адлер, Анапу, Новороссийск, Ставрополь и другие курортные города. Отправиться на юг, в том числе, можно будет с вокзалов Екатеринбурга и Перми.
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