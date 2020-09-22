Россиянам рассказали, как дешево съездить на море до конца года

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РЖД. Вокзал Челябинск, пассажиры, ржд, железная дорога, путешествие, вагон, поезд
На верхние полки плацкарта можно купить билеты со скидкой 40% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Билеты на пассажирские поезда, следующие на российские курорты, можно будет купить по цене от 999 рублей. Об этом сообщили в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).

«В рамках акции „Бархатный сезон“ при покупке билетов до 24 декабря 2020 действуют специальные цены — от 999 рублей», — приводит РИА «Новости» сообщение компании. Однако такие скидки будут действовать только при покупке билетов на верхние полки в купе.

На верхние полки плацкарта можно купить билеты со скидкой 40%. Предложение компании действует с 1 октября. Эти скидки не объединяются с другими льготными тарифами.

Скидка действует на билеты в Адлер, Анапу, Новороссийск, Ставрополь и другие курортные города. Отправиться на юг, в том числе, можно будет с вокзалов Екатеринбурга и Перми.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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