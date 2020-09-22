22 сентября 2020
21 сентября 2020

В Пермском крае без света остались 33 населенных пункта

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, село малое песьяново, ураган, разрушения
Энергетики начали восстанавливать подачу электроэнергии ночью Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Пермском крае десятки населенных пунктов остались без электроснабжения из-за шквалистого ветра. По данным «Пермэнерго», локальные отключения произошли в городе Перми, Пермском, Добрянском, Нытвенском, Ильинском, Очерском, Верещагинском, Чусовском и ряде других районов края.

«Из-за неблагоприятных погодных условий — ветер с порывами более 20 метров в секунду и сильный дождь — на территории Пермского края произошли технологические нарушения на объектах электросетевого хозяйства. Утром 23 сентября без света оставались 33 населенных пункта, в которых проживает более 2 000 человек», — говорится на сайте «Пермэнерго».

Последствия погодной стихии энергетики начали устранять сегодня ночью. Для этого задействовано 32 бригады компании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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