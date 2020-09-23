В «Шарите» не стали раскрывать, кто оплачивал лечение Навального

Алексея Навального выписали из клиники Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

В немецкой клинике «Шарите», откуда на днях был выписан блогер Алексей Навальный, отказались назвать стоимость его лечения. Так в медучреждении ответили на запрос URA.RU.

В ответе на запрос агентства было сказано, что текущие пресс-релизы по Навальному находятся на сайте клиники. «Мы не будем отвечать на дальнейшие вопросы», — отметили в клинике «Шарите» на вопрос корреспондента URA.RU о том, сколько стоило лечение Навального и кто его оплачивал.

Во вторник Алексея Навального выписали из стационара «Шарите», где он находился 32 дня, из них 24 дня провел в палате интенсивной терапии. В медучреждении отметили, что состояние пациента заметно улучшилось, пишет « Царьград».

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали, затем его перевели в немецкую клинику «Шарите». В правительстве Германии заявили, что в организме россиянина якобы обнаружены следы яда из группы «Новичок», сообщает деловая газета «ВЗГЛЯД».