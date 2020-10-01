В ЯНАО скончался сотый пациент с коронавирусом

На Ямале подтверждено 15 669 случаев коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончалась пожилая женщина с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв инфекции в регионе достигло отметки в 100 человек. Об этом сообщил оперативный штаб ЯНАО.

«Сегодня мы вынуждены констатировать увеличение трагической статистики. В Ноябрьске скончалась пациентка с коронавирусом. 71-летняя женщина страдала серьезными хроническими заболеваниями», — рассказала глава оперштаба Татьяна Бучкова. По ее словам, пациентка находилась на интенсивной терапии, но, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. Это первый летальный исход в ЯНАО за долгое время. Последний раз смерть пациента фиксировали 20 сентября.

Также за последние сутки коронавирусом заболели 133 жителя округа. Лидером по обнаруженным случаям стал Салехард, где заразились 29 человек. Еще 25 пациентов выявили в Ноябрьске, а в Мурвленко подтвердили 21 случай. В Губкинском заболели 10 жителей, в Новом Уренгое — семь, в Лабытнанги — пять. За время пандемии в ЯНАО подтверждено 15 669 случаев коронавируса. Вылечились 13 489 пациентов.

ЯНАО остается лидером в России по заболеваемости коронавирусом. В округе на 100 тысяч человек фиксируют 2909 заражений. Также Ямал входит в первую пятерку по темпам эпидемии. Коэффициент распространения инфекции (Rt) в регионе равен 1,34. Это четвертый результат по стране. По этому показателю ЯНАО обогнал Москву, где недавно вернули карантинные ограничения.

Накануне власти ЯНАО продлили карантин до 1 ноября. С начала осени в округе отменены строгие запреты, и официальные лица заявляют, что у региона нет оснований для возвращения к ним. Однако при нынешней ситуации ЯНАО, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, должен находиться на первом этапе отмены карантина со всеми ограничениями.