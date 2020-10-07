В Европе Навального обвинили в распространении фейков

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Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Политологи считают новость об отравлении Навального является фейком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Болезнь Алексея Навального

В Европе обвинили во лжи блогера Алексея Навального после его интервью немецкому изданию Der Spiegel. Соответствующие заявления появились на страницах европейских экспертов в Facebook.

Ранее Навальный дал интервью, в котором заявил, что его отравили. Он также рассказал о своем намерении вернуться в Россию, где «его популярность растет».

Политолог, доцент университета Хельсинки (Финляндия) Йохан Бекхан уверен, что все сказанное Навальным является ложью. «Мы точно знаем, что в России его ждут только долги и нулевая популярность», — пишет Бекхан. Он добавил, что сторонники Навального также не пользуются популярностью в России. Кроме этого, политолог усомнился, что Навальный находится в Германии. «Может, он был доставлен в США или Великобританию, кто знает?» — уточняет Бекхан.

Депутат городского парламента Белграда (Сербия) Драгинья Влк также заявила, что новость об отравлении Навального — фейк. «Он использует свои возможные проблемы со здоровьем и якобы „отравление“, чтобы еще более сблизиться с западными спецслужбами», — подчеркнула Влк.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Он впал в кому и позже был отправлен в немецкую клинику «Шарите». Там блогер пришел в сознание и заявил, что вернется в Россию. В Организации по запрещению химического оружия заявили, что Навального отравили неизвестной разновидностью яда. В Германии заявляют, что это было вещество из группы ядов «Новичок». Российская сторона нашла нестыковки в теории немецких медиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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