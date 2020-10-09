Иммунолог раскрыл, будет ли иммунитет к COVID, если часто болеть

ОРВИ и другие простудные заболевания не приводят к выработке антител от коронавируса. Таким образом, человек не может получить иммунитет к COVID, переболев другой инфекцией. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.
«Вы не можете получить антитела от того, чем вы не болели», — подчеркнула Скорпилева. По ее словам, наличие антител к коронавирусу в организме человека говорит о том, что он им переболел. При этом иммунитет вырабатывается даже в случае, если заболевание прошло в легкой, или бессимптомной форме.
Врач добавила, что нахождение антител у не болевших вирусом является ложно-положительной реакцией. Она может быть связана с несовершенством тестов, либо с неправильно взятыми анализами.
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