Назначение в правительстве ЯНАО изменит структуру «Единой России»

Отставка заместителя главы Муравленко (ЯНАО) Хизри Алхаматова и его назначение в окружное правительство станет основанием для назначения нового секретаря горотделения «Единой России». Как рассказал URA.RU сам чиновник, формально он пока остается руководителем, но из-за его переезда в Салехард секретарь будет переизбран.
«Пока, до выборов нового секретаря, я остаюсь секретарем, — сообщил URA.RU Алхаматов. — И.о. в период моего отсутствия определена заместитель секретаря местного отделения Светлана Каменская, депутат законодательного собрания». Когда произойдут выборы нового руководителя городского отделения партии, собеседник не уточнил.
О назначении Алхаматова на должность заместителя директора департамента внутренней политики — начальника управления национальной политики и общественных отношений правительства ЯНАО стало известно 15 сентября. Ранее он занимал должность заместителя главы Муравленко — руководителя аппарата мэра.
По информации источников агентства, переход Алхаматова в идеологическую структуру правительства связан с другим громким назначением. Бывший шеф Алхаматова Александр Подорога освободил пост мэра и стал заместителем губернатора ЯНАО. Руководить городом доверили его другому заму — Елене Молдаван, ранее курировавшей социальную политику.
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