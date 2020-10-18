Вторая волна коронавируса может продлиться месяцы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за прошедшие выходные коронавирус выявили еще у 275 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб. Уровень заболеваемости неуклонно растет, повторяя сценарий первой волны.

«На 17 октября — 136 новых случаев заболевания. По состоянию на 18 октября — 139 новых случаев заболевания», — сообщает областной оперативный штаб.

Первый случай COVID-19 в Тюмени был зафиксирован 15 марта. Нулевым пациентом стал мужчина, вернувшийся с отдыха в Швейцарии. После этого статистика начала расти и своего пика достигла через четыре месяца — 20 июля, когда за сутки было выявлено 112 заболевших. После количество новых случаев начало снижаться. Во второй половине августа пришло своеобразное плато — с этого момента в области выявляли плюс-минус по 50 новых заболевших в сутки.

Однако затишье продлилось недолго — в середине сентября коронавирус вновь стал набирать обороты. Очередной рекорд был поставлен 10 октября — тогда, впервые с начала пандемии, за сутки инфекцию нашли у 116 человек, за неделю заболеваемость выросла на 31%. С этого момента больных становится только больше. Учитывая данные по первой волне, тюменцам стоит готовиться к тому, что ситуация в ближайшее время не стабилизируется.