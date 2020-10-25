Мясников ответил Жириновскому на призыв лишить его диплома

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VII Рождественские парламентские встречи в Государственной Думе РФ. Москва, портрет, жириновский владимир
Владимиру Жириновскому не нравится критика Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Телеведущий и врач Александр Мясников ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского лишить его лицензии и убрать с экранов. Свою точку зрения Мясников высказал в telegram-канале.

«Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю свое мнение, надеясь, что оно кому-то поможет понять, что к чему. Как, собственно, и Вы», — написал Мясников. Врач отметил, что понимал: Жириновскому может не понравиться критика его позиции.

Ранее Мясников высказал мнение, что вспышка коронавируса в России не связана с возвращением туристов из-за границы. Точка зрения лидера ЛДПР оказалась противоположной. Он призвал министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко отобрать у Мясникова диплом врача и лишить его эфира.

Всего с начала пандемии в России коронавирус был обнаружен у 1 513 877 россиян, из них 26 050 скончались, 1 138 522 победили инфекцию. Ранее главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов заявил, что антибиотики не помогают от коронавируса, пишет «Царьград». Он назвал использование их для профилактики заболевания неразумным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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