Уральские журналисты вошли в число лучших по всей России

В финал главного телевизионного конкурса страны «ТЭФИ-Регион» 2020 вошло 60 работ. Всего определено 34 победителя полуфинала, среди которых есть и уральские СМИ. Об этом сообщается на сайте Фонда «Академия российского телевидения».
«В финал вышло 60 работ в 20 номинациях по двум тематическим направлениям «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание», и три работы в номинации «Красная зона», — говорится на сайте. Когда состоится объявление победителей пока не уточняется.
Среди уральских СМИ финалистами стали семь представителей уральских средств массовой информации. В номинации «Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения до 300 тысяч» — «Новости Первоуральска». В номинации «Ежедневная информационная программа для городов — миллионников» — сразу два уральских СМИ: «Вести Южный Урал» (Челябинск) и «Вести — Урал» (Екатеринбург).
В номинации «Интервьюер» победила екатеринбургская журналистка Вероника Новоселова, работающая на ЕТВ. Ее работа называется «Гости Екатеринбурга. Интервью с судмедэкспертом Алексеем Решетуном». Призовое место также занял Александр Мартиросов, работающий на нижнетагильском канале «Телекон». Его работа называется «Современники. Анвар Либабов».
В номинации «Программа о спорте — «ОВЕРТАЙМ» — 11 Канал. В номинации «Развлекательная программа» — Департамент телевидения и радиовещания службы по информационной открытости АО «Русская медная компания», г. Екатеринбург с программой »#STARTUP_REALITY. Твой ключ от бизнеса».
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