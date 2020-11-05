Власти Кургана рассказали, сколько снесут деревьев

Аварийные деревья в Кургане планируют снести до 15 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане снесут около 150 аварийных деревьев. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба городской администрации.

«Всего на территории города будет снесено порядка 150 аварийных деревьев, убрано более 120 кубических метров поросли, произведена обрезка 170 деревьев», — цитирует пресс-служба мэрии заместителя МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана» Оксану Бармину. Она добавила, что работы ведутся на улицах Кремлева, Сухэ-Батора, в микрорайонах Глинки, Утяк и Увал.

Специалисты АТИ выявляют, какие деревья нуждаются в обрезке, а какие следует спилить. По словам Барминой, от горожан поступает много просьб обрезать ветки и снести деревья во дворах. Подрядчик добавил, что хорошие деревья остаются на месте, сносят только старые и аварийные. Муниципальные контракты по данным работам планируется выполнить до 15 декабря.

Ранее житель Кургана просил снести деревья у школы №53. До этого местные власти сообщали, что вырубят аварийные деревья между проезжей частью и тротуаром на проспекте Машиностроителей на участке от улицы Промышленной до улицы Химмашевской.