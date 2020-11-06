В России число зараженных коронавирусом продолжит расти еще не меньше недели. Таким мнением поделился заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Мы предполагаем, что рост может продолжиться еще как минимум неделю», — цитирует РИА «Новости» Горелова. По его словам, Россия находится в фазе роста и о том, когда будет пик заболеваемости, говорить рано. Он считает, что в основном рост будет продолжаться за счет регионов.
За минувшие сутки инфекцию выявили еще у 20 582 россиян, передает «Утро.ру». Это абсолютный рекорд распространения болезни за весь 2020 год. Научный сотрудник Института имени Гамалеи, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что снижения заболеваемости можно ожидать только поздней весной. По его словам, патогенность вируса снизится через несколько лет.