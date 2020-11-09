Путин запретил членам Совбеза РФ иметь зарубежные счета

Владимир Путин подписал законы в рамках принятых поправок в Конституцию РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Членам Совета безопасности РФ запрещено иметь счета в зарубежных банках. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Автором инициативы стал сам глава государства. «Зампреду, секретарю, постоянным членам и членам Совбеза в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ», — пишет РИА «Новости». Проект документа был внесен в рамках реализации одобренных поправок в Конституцию РФ. Также документом закрепляется функционал Совбеза РФ.

Кроме того, Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, согласно которому омбудсмен РФ также не имеет права иметь зарубежные счета. Теперь уполномоченным по правам человека в РФ может быть гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в государстве.

Ранее Госдума приняла закон о запрете для зампреда, секретаря и членов Совета безопасности России иметь зарубежные счета и вклады, передает RT. Сам Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию направлены «не только на то, чтобы представить действующему главе государства право избираться» на новые сроки, пишет «Национальная служба новостей».