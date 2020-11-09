К российским миротворцам в Карабахе отнеслись неоднозначно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Достигнутое накануне соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, а также ввод в зону конфликта российских миротворцев раскололо соцсети. Одни считают, что таким образом РФ признает принадлежность Карабаха азербайджанской стороне, другие уверены, что данное соглашение надо было принимать раньше.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому в Нагорный Карабах будут отправлены российские миротворцы. Контингент из 1960 военнослужащих проведет в зоне конфликта пять лет. Кроме того, Армения и Азербайджан достигли договоренности о прекращении огня и обмене военнопленными.

Пользователи считают, что соглашение стоило заключить давно

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