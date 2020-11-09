Достигнутое накануне соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, а также ввод в зону конфликта российских миротворцев раскололо соцсети. Одни считают, что таким образом РФ признает принадлежность Карабаха азербайджанской стороне, другие уверены, что данное соглашение надо было принимать раньше.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому в Нагорный Карабах будут отправлены российские миротворцы. Контингент из 1960 военнослужащих проведет в зоне конфликта пять лет. Кроме того, Армения и Азербайджан достигли договоренности о прекращении огня и обмене военнопленными.
Некоторые уверены, что достигнутые соглашения выгодны турецкой стороне
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Пользователи считают, что соглашение стоило заключить давно
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Соглашение обострит российско-армянские отношения, считают пользователи
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В военном конфликте обвиняют в том числе и Армению
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Припомнили Армении и прозападную позицию
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Россию называют гарантом мира в регионе
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Некоторые уверены, что решение об отправке в Нагорный Карабах российских миротворцев связано со сбитым Азербайджаном российским вертолетом