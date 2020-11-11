Полпред Якушев планирует провести совещание с губернаторами УрФО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, назначенный на эту должность 9 ноября, планирует провести первое совещание с главами субъектов Урала 12 ноября. Об этом URA.RU сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что заседание пройдет в формате ВКС.

«Первая ВКС полпреда Якушева с губернаторами УрФО запланирована 12 ноября. Главы субъектов уже получили соответствующее оповещение об этом», — сообщил источник URA.RU на условиях анонимности.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе администрации полномочного представителя президента в УрФО URA.RU не удалось: на звонки редакции там никто не ответил. В администрации губернатора Курганской области Вадима Шумкова подтвердили, что он планирует принять участие в совещании. В правительстве Челябинской области ответили, что глава региона Алексей Текслер к участию в ВКС не готовится. В правительстве ХМАО также не стали комментировать информацию инсайдера агентства, лишь сообщив, что губернатор Наталья Комарова в этот день работает в Москве. Источники в правительстве Свердловской области сообщают, что ВКС с полпредом Якушевым может состояться не 12 ноября, а чуть позже, через несколько дней. В тюменском правительстве вопрос агентства об участии губернатора Моора в совещании оставили без ответа. В администрации главы ЯНАО Дмитрия Артюхова также затруднились ответить на вопрос об участии главы региона в ВКС.

9 ноября экс-министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев получил должность полномочного представителя президента в УрФО. Как ранее писало агентство, он уже прибыл в Екатеринбург и назначил первые встречи.