27 мая 2025

Почти 30 лет в футболе: кто такой Федор Смолов, который ушел из «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Смолов покинул футбольный клуб
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смолов покинул ФК «Краснодар»
Смолов покинул ФК «Краснодар» Фото:

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов покинул клуб, завоевав чемпионский титул. Он занимается футболом почти 30 лет, играл за «Локомотив», «Динамо» и Сборную России. Входит в восьмерку футболистов, которые забили 100 мячей в чемпионатах России, является автором самого быстрого гола в для дебютантов сборной России. О его становлении, триумфе в «Краснодаре» и об отношениях с внучкой первого президента РФ Бориса Ельцина — в материале URA.RU.

Покидая «Краснодар»

Смолов начал свой путь в футболе с семи лет
Смолов начал свой путь в футболе с семи лет
Фото:

Футбольный клуб «Краснодар» официально объявил об уходе Федора Смолова 27 мая 2025 года. Как отметила пресс-служба клуба, Смолов остается лучшим снайпером в истории команды. Руководство клуба поблагодарило его за вклад и пожелало успехов в дальнейшей карьере.

Пыль на зубах

Смолов родился 9 февраля 1990 года в Саратове. Он рано увлекся футболом, но родители были против этого спорта, хотели, чтобы их сын поступил в МГУ.

«Самое приятное воспоминание из детства? Их два. Первое — как в детстве бабушка водила меня на тренировки. А после мы заходили в ларек недалеко от дома, и она покупала мне какую-нибудь сладость. Второе — это поле в Саратове. Оно было ужасным, почти без травы. Летом, когда стояла жара, поле покрывалось слоем пыли. Ты бежишь по нему — и прям песчаные столбы поднимаются! А после тренировки или игры проводишь языком по зубам — и чувствуешь этот слой пыли... Это было так круто!» — приводит слова Смолова "Спорт-экспресс".

Свой путь в футболе он начал с семи лет — в школе «Сокола». Позже он просматривался в «Локомотив», когда ему было 14, но не смог пробиться туда из-за отсутствия мест в интернате. После этого Смолов попросил у родителей последний шанс — либо он проходит просмотр в другую команду, либо уходит из спорта. Тогда же в свою академию его принял «Мастер-Сатурн» из Егорьевска. 

От дебюта до рекордов

Смолов начал профессиональную карьеру спустя два года — в московском «Динамо», дебютировав в РПЛ в 2007 году. За свою карьеру он успел поиграть за «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», а с 2015 года стал ключевым нападающим «Краснодара». Здесь Смолов дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России и был признан футболистом года. Позже выступал за «Локомотив», стоимость перехода в который составила около девяти млн рублей, а также недолгое время провел в испанской «Сельте». 

Смолов — член Клуба 100 российских бомбардиров и многократный призер чемпионата страны. В 2021 году он стал восьмым футболистом, забившим 100 голов в чемпионатах России. В «Локомотиве» он выиграл Кубок и Суперкубок России. Его вклад в развитие отечественного футбола был отмечен Почетной грамотой президента РФ. 

Быстрый гол, роковой промах

Смолов стал автором самого быстрого гола среди всех дебютантов Сборной РФ
Смолов стал автором самого быстрого гола среди всех дебютантов Сборной РФ
Фото:

В национальной команде Смолов дебютировал в 2012 году в товарищеском матче против США в Краснодаре. Тогда он забил самый быстрый гол в для дебютантов сборной России — на девятой минуте первого же матча.

Он участвовал в крупных международных турнирах, включая Евро-2016, Кубок конфедераций-2017 и домашний ЧМ-2018. На последнем турнире Смолов запомнился не только игрой, но и драматическим промахом в серии пенальти с Хорватией.

Тогда, в четвертьфинале нападающий принял решение исполнить пенальти ударом в стиле Паненки, направив мяч по центру ворот. Однако слабый удар был отбит голкипером Даниэлем Субашичем, в результате чего команда-хозяйка вылетела из турнира. Из-за нереализованного пенальти Смолов подвергся хейту и впоследствии не раз возвращался к этой теме в интервью. 

"Я в правый угол не тренировал пенальти. И стоит этот Субашич здоровый. И я понимаю, что он ждет, наверное, туда. Почему я принял такое решение, почему просто на силу не ударить? Ну, у меня нет ответа. В тот момент, когда ты не в контроле над собой, когда у тебя стресс такой, ты принимаешь самое глупое (использовано более резкое слово) решение в своей жизни, скорее всего», — сказал Смолов. Он также рассказывал о своем тяжелом состоянии после промаха.

После 2021 года его участие в сборной стало эпизодическим. Причиной стали изменения в тренерском штабе и возраста самого Смолова.

«Ради Лиги можно потерпеть»

В разные годы зарплата Смолова в российских клубах составляла от 1,5 до 3,1 миллиона евро в год. В «Краснодаре» он получал 3,1 миллиона евро. «Фиксированная, может, и чуть меньше, но ради Лиги чемпионов можно потерпеть», — заявлял игрок. Ради перехода в зарубежные клубы он согласился на понижение оклада, а после возвращения, в «Динамо», получал уже около 1,5 миллиона евро.

Четыре годовых романа и один навсегда

Самым известным романом Смолова стали отношения с Лопыревой
Самым известным романом Смолова стали отношения с Лопыревой
Фото:

Одной из самых обсуждаемых историй в личной жизни Смолова стали его продолжительные отношения с моделью и позже официальным послом чемпионата мира по футболу 2018 года Викторией Лопыревой. Она была старше футболиста на семь лет. В 2014 году пара провела свадебную церемонию на Мальдивах, однако этот брак не имел юридической силы и не был зарегистрирован официально. Уже через год их отношения завершились. По словам самой Лопыревой, причиной разрыва стало то, что Смолов оказался не готов к семейной жизни.

Вскоре после расставания футболист начал встречаться с российской моделью Мирандой Шелией, которая привлекла внимание публики своим внешним сходством с известной моделью Ириной Шейк. Осенью 2015 года пара подтвердила свои отношения. Спустя год их роман также подошел к концу. 

В начале 2017 года появилась информация о романтических отношениях Смолова с моделью Юлией Левченко. Девушка регулярно посещала матчи клуба, за который выступал нападающий, и активно поддерживала его на трибунах. Их отношения также продолжались примерно год.

До нынешнего брака у Смолова было четыре романа, и все длились примерно год
До нынешнего брака у Смолова было четыре романа, и все длились примерно год
Фото:

После завершения этого романа в течение длительного времени в прессе не появлялось сведений о личной жизни Смолова. Однако в январе 2020 года стало известно, что футболист сделал предложение Марии Юмашевой — внучке первого президента РФ Бориса Ельцина. По информации источников, их отношения начались достаточно давно, однако Смолов ждал, когда Мария достигнет совершеннолетия. Сообщалось также, что пара планировала провести свадебную церемонию в 2021 году на острове Сен-Бартелеми в Карибском море. Однако этот этап в личной жизни спортсмена также не привел к официальному браку: Юмашева переехала в Лондон.

Вскоре в СМИ появились сообщения о его новом романе с моделью и диджеем Кариной Истоминой, которая, среди прочего, выступала на домашних матчах футбольного клуба «Динамо». Однако пара не афишировала свои отношения, ограничиваясь намеками в соцсетях. В 2023 году стало известно, что Смолов и Истомина заключили брак. В ноябре того же года у них родилась дочь, которую родители назвали необычным именем Лора.

Жизнь вне поля

Смолов активно занимается благотворительностью
Смолов активно занимается благотворительностью
Фото:

Помимо футбола, Смолов увлекается компьютерными играми, в частности Counter Strike, автомобилями и татуировками. Среди его друзей — известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. 

Смолов активно занимается благотворительной деятельностью. Так, в июле 2019 года он стал участником развлекательного проекта Comment Out, где вместо того чтобы оставить негативный комментарий в социальных сетях телеведущего Дмитрия Нагиева, согласился перечислить 400 тысяч рублей на капремонт крыши Дома культуры в селе Костин Лог. Кроме того, Федор оказал помощь детям с онкологическими заболеваниями — подопечным фонда «Спаси жизнь», оплатив им аренду жилья на год. В 2021 году он отправил новогодние подарки в детский дом.

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов в интервью Нобелю Арустамяну рассказал об аварии, в которую он попал летом 2018 года будучи игроком «Краснодара», а также рассказал о еще одном ДТП с его участием, которое, вероятно, могло закончиться для него попаданием в тюрьму.

«Не вписался в поворот»

За время карьеры со Смоловым случилось две аварии. По его словам, первое ДТП случилось летом 2018 года, когда он выступал за «Краснодар». «Там была глупость и неосторожность, потому что я отключил все системы безопасности и начал гоняться с другим чуваком ночью. Не вписался в поворот. Там не было машин. Просто по прямой. От светофора до светофора вставали. И вот, в поворот я не вписался», — рассказал Смолов в интервью sport24. Форвард добавил, что сожалеет о случившемся.

Он также признался, что у него была еще одна авария в Новогорске, которая оказалась достаточно серьезной для второго участника. По словам Смолова, они с потерпевшим договорились о покупке новой машины и выплате денежной компенсации. В ходе беседы футболист отметил, что не знает, мог ли он понести уголовную ответственность за это происшествие, поскольку у второго участника были диагностированы перелом ноги и сильное сотрясение мозга. Также Смолов вспомнил трагическую историю своего знакомого Александра Каракина — бывшего игрока «Спартака» и «Динамо», который погиб в результате аварии после участия в уличных гонках.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов покинул клуб, завоевав чемпионский титул. Он занимается футболом почти 30 лет, играл за «Локомотив», «Динамо» и Сборную России. Входит в восьмерку футболистов, которые забили 100 мячей в чемпионатах России, является автором самого быстрого гола в для дебютантов сборной России. О его становлении, триумфе в «Краснодаре» и об отношениях с внучкой первого президента РФ Бориса Ельцина — в материале URA.RU. Покидая «Краснодар» Футбольный клуб «Краснодар» официально объявил об уходе Федора Смолова 27 мая 2025 года. Как отметила пресс-служба клуба, Смолов остается лучшим снайпером в истории команды. Руководство клуба поблагодарило его за вклад и пожелало успехов в дальнейшей карьере. Пыль на зубах Смолов родился 9 февраля 1990 года в Саратове. Он рано увлекся футболом, но родители были против этого спорта, хотели, чтобы их сын поступил в МГУ. Свой путь в футболе он начал с семи лет — в школе «Сокола». Позже он просматривался в «Локомотив», когда ему было 14, но не смог пробиться туда из-за отсутствия мест в интернате. После этого Смолов попросил у родителей последний шанс — либо он проходит просмотр в другую команду, либо уходит из спорта. Тогда же в свою академию его принял «Мастер-Сатурн» из Егорьевска.  От дебюта до рекордов Смолов начал профессиональную карьеру спустя два года — в московском «Динамо», дебютировав в РПЛ в 2007 году. За свою карьеру он успел поиграть за «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», а с 2015 года стал ключевым нападающим «Краснодара». Здесь Смолов дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России и был признан футболистом года. Позже выступал за «Локомотив», стоимость перехода в который составила около девяти млн рублей, а также недолгое время провел в испанской «Сельте».  Смолов — член Клуба 100 российских бомбардиров и многократный призер чемпионата страны. В 2021 году он стал восьмым футболистом, забившим 100 голов в чемпионатах России. В «Локомотиве» он выиграл Кубок и Суперкубок России. Его вклад в развитие отечественного футбола был отмечен Почетной грамотой президента РФ.  Быстрый гол, роковой промах В национальной команде Смолов дебютировал в 2012 году в товарищеском матче против США в Краснодаре. Тогда он забил самый быстрый гол в для дебютантов сборной России — на девятой минуте первого же матча. Он участвовал в крупных международных турнирах, включая Евро-2016, Кубок конфедераций-2017 и домашний ЧМ-2018. На последнем турнире Смолов запомнился не только игрой, но и драматическим промахом в серии пенальти с Хорватией. Тогда, в четвертьфинале нападающий принял решение исполнить пенальти ударом в стиле Паненки, направив мяч по центру ворот. Однако слабый удар был отбит голкипером Даниэлем Субашичем, в результате чего команда-хозяйка вылетела из турнира. Из-за нереализованного пенальти Смолов подвергся хейту и впоследствии не раз возвращался к этой теме в интервью.  После 2021 года его участие в сборной стало эпизодическим. Причиной стали изменения в тренерском штабе и возраста самого Смолова. «Ради Лиги можно потерпеть» В разные годы зарплата Смолова в российских клубах составляла от 1,5 до 3,1 миллиона евро в год. В «Краснодаре» он получал 3,1 миллиона евро. «Фиксированная, может, и чуть меньше, но ради Лиги чемпионов можно потерпеть», — заявлял игрок. Ради перехода в зарубежные клубы он согласился на понижение оклада, а после возвращения, в «Динамо», получал уже около 1,5 миллиона евро. Четыре годовых романа и один навсегда Одной из самых обсуждаемых историй в личной жизни Смолова стали его продолжительные отношения с моделью и позже официальным послом чемпионата мира по футболу 2018 года Викторией Лопыревой. Она была старше футболиста на семь лет. В 2014 году пара провела свадебную церемонию на Мальдивах, однако этот брак не имел юридической силы и не был зарегистрирован официально. Уже через год их отношения завершились. По словам самой Лопыревой, причиной разрыва стало то, что Смолов оказался не готов к семейной жизни. Вскоре после расставания футболист начал встречаться с российской моделью Мирандой Шелией, которая привлекла внимание публики своим внешним сходством с известной моделью Ириной Шейк. Осенью 2015 года пара подтвердила свои отношения. Спустя год их роман также подошел к концу.  В начале 2017 года появилась информация о романтических отношениях Смолова с моделью Юлией Левченко. Девушка регулярно посещала матчи клуба, за который выступал нападающий, и активно поддерживала его на трибунах. Их отношения также продолжались примерно год. После завершения этого романа в течение длительного времени в прессе не появлялось сведений о личной жизни Смолова. Однако в январе 2020 года стало известно, что футболист сделал предложение Марии Юмашевой — внучке первого президента РФ Бориса Ельцина. По информации источников, их отношения начались достаточно давно, однако Смолов ждал, когда Мария достигнет совершеннолетия. Сообщалось также, что пара планировала провести свадебную церемонию в 2021 году на острове Сен-Бартелеми в Карибском море. Однако этот этап в личной жизни спортсмена также не привел к официальному браку: Юмашева переехала в Лондон. Вскоре в СМИ появились сообщения о его новом романе с моделью и диджеем Кариной Истоминой, которая, среди прочего, выступала на домашних матчах футбольного клуба «Динамо». Однако пара не афишировала свои отношения, ограничиваясь намеками в соцсетях. В 2023 году стало известно, что Смолов и Истомина заключили брак. В ноябре того же года у них родилась дочь, которую родители назвали необычным именем Лора. Жизнь вне поля Помимо футбола, Смолов увлекается компьютерными играми, в частности Counter Strike, автомобилями и татуировками. Среди его друзей — известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.  Смолов активно занимается благотворительной деятельностью. Так, в июле 2019 года он стал участником развлекательного проекта Comment Out, где вместо того чтобы оставить негативный комментарий в социальных сетях телеведущего Дмитрия Нагиева, согласился перечислить 400 тысяч рублей на капремонт крыши Дома культуры в селе Костин Лог. Кроме того, Федор оказал помощь детям с онкологическими заболеваниями — подопечным фонда «Спаси жизнь», оплатив им аренду жилья на год. В 2021 году он отправил новогодние подарки в детский дом. Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов в интервью Нобелю Арустамяну рассказал об аварии, в которую он попал летом 2018 года будучи игроком «Краснодара», а также рассказал о еще одном ДТП с его участием, которое, вероятно, могло закончиться для него попаданием в тюрьму. «Не вписался в поворот» За время карьеры со Смоловым случилось две аварии. По его словам, первое ДТП случилось летом 2018 года, когда он выступал за «Краснодар». «Там была глупость и неосторожность, потому что я отключил все системы безопасности и начал гоняться с другим чуваком ночью. Не вписался в поворот. Там не было машин. Просто по прямой. От светофора до светофора вставали. И вот, в поворот я не вписался», — рассказал Смолов в интервью sport24. Форвард добавил, что сожалеет о случившемся. Он также признался, что у него была еще одна авария в Новогорске, которая оказалась достаточно серьезной для второго участника. По словам Смолова, они с потерпевшим договорились о покупке новой машины и выплате денежной компенсации. В ходе беседы футболист отметил, что не знает, мог ли он понести уголовную ответственность за это происшествие, поскольку у второго участника были диагностированы перелом ноги и сильное сотрясение мозга. Также Смолов вспомнил трагическую историю своего знакомого Александра Каракина — бывшего игрока «Спартака» и «Динамо», который погиб в результате аварии после участия в уличных гонках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...