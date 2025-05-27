Госдеп: США озабочены ответными ударами России по Украине

Вашингтон озабочен проведенными ответными ударами России по Украине. С таким заявлением перед журналистами выступил официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс.
«Особую обеспокоенность президента (США Дональда Трампа — прим. URA.RU) и всех нас вызывают атаки, в результате которых на Украине гибнут мирные. Мы призываем к сдержанности и настоятельно просим все стороны избегать дальнейшей эскалации», — цитирует Тэмми Брюса РИА Новости.
По данным МИД РФ, в результате украинских атак по территориям РФ и гражданским объектам за неделю погибли девять мирных жителей, 117 пострадали. Российские войска ответили серией точечных ударов по военным объектам.
По словам первого замглавы оборонного комитета Совета Федерации Владимира Чижова, на Западе замалчивают, что атаки ВС РФ направлены исключительно против военных объектов, пишет RT. В Госдуме призывают Трампа не удивляться ответным мерам РФ, передает «Национальная служба новостей». В Москве считают, что Вашингтон продолжает закрывать глаза на массированные атаки украинских БПЛА по России.
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